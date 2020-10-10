Биби Рекса и Doja Cat путешествуют во времени в клипе на трек «Baby, I'm Jealous»

По сюжету Биби Рекса жалуется подругам на своего парня, ставящего лайки другим девушкам, и говорит, что хотела бы вернуться в те времена, когда не было соцсетей. После этого официантка китайского ресторана, в котором сидели девушки, предлагает певице печенье с предсказаниями. Открыв его, артистка попадает в разные исторические эпохи и осознает, что проблем с мужчинами хватало в разные времена.

«Baby, I'm Jealous» — первый сингл со второго альбома Биби Рексы, о дате выхода которого пока не известно. Первую пластинку «Expectations» исполнительница выпустила в 2018 году.

Напарница Биби Рексы певица Doja Cat тоже экспериментировала с путешествиями во времени в одном из своих последних музыкальных видео. В феврале у нее вышел клип на песню «Say So», в котором она наслаждается жизнью в атмосфере солнечного Лос-Анджелеса 1970-х годов.