Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера

Супергруппа Czarface, состоящая из бостонского дуэта 7L & Esoteric и участника Wu-Tang Clan Джейсона Хантера (Inspectah Deck), выпустила альбом «Super What?», записанный вместе с MF Doom. Это первый официальный посмертный релиз британо-американского рэпера.

Релиз пластинки с 10 треками на борту был запланирован еще на лето 2020 года, но его пришлось перенести из‑за пандемии. «Когда разразился COVID-19 и мир остановился, мы решили отложить это, сосредоточиться на семье и подкрутить некоторые элементы», — рассказали Czarface.

Они отметили, что им повезло работать с MF Doom, который был единственным в своем роде эмси, продюсером и визионером.

Среди приглашенных артистов на альбоме — Дэррил «DMC» МакДэниелс, Кендра Моррис и Del the Funky Homosapien. Послушать «Super What?» можно на всех крупных музыкальных площадках.