Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера

Супергруппа Czarface, состоящая из бостонского дуэта 7L & Esoteric и участника Wu-Tang Clan Джейсона Хантера (Inspectah Deck), выпустила альбом «Super What?», записанный вместе с MF Doom. Это первый официальный посмертный релиз британо-американского рэпера.
Релиз пластинки с 10 треками на борту был запланирован еще на лето 2020 года, но его пришлось перенести из‑за пандемии. «Когда разразился COVID-19 и мир остановился, мы решили отложить это, сосредоточиться на семье и подкрутить некоторые элементы», — рассказали Czarface.
Они отметили, что им повезло работать с MF Doom, который был единственным в своем роде эмси, продюсером и визионером.
Среди приглашенных артистов на альбоме — Дэррил «DMC» МакДэниелс, Кендра Моррис и Del the Funky Homosapien. Послушать «Super What?» можно на всех крупных музыкальных площадках.
MF Doom умер 31 октября 2020 года, но его семья сообщила об этом лишь спустя два месяца, не уточнив причин смерти. Первый сольный альбом рэпера вышел в 1999 году и стал культовым на андерграундной хип-хоп-сцене. С тех пор Дэниел Думилей (настоящее имя артиста) выпустил еще пять студийников, шесть совместных альбомов и четыре EP, иногда делая многолетние паузы между релизами.