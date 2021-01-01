Умер рэпер MF Doom. Его семья хранила это в тайне два месяца

В возрасте 49 лет умер американский рэпер и продюсер Дэниел Думилей, известный как MF Doom. Музыканта не стало 31 октября, но его супруга Жасмин сообщила об этом лишь сейчас, в официальном аккаунте MF Doom в инстаграме.

«Величайший муж, отец, учитель, студент, бизнес-партнер, любовник и друг из тех, о ком я могла просить. Спасибо тебе за все вещи, которые ты показал мне и которым научил меня <…> Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят, что ты и Малачи (сын Дэниеля Думилея — Прим. ред.) значите для меня, я всегда буду любить и обожать вас», — написала жена рэпера.

Причину смерти она не уточнила. У пары осталось пятеро детей.

Соболезнования семье MF Doom выразили известные хип-хоп продюсеры и исполнители, включая Tyler, The Creator, Run The Jewels, Ghostface Killah, Chuck D, DJ Premier и JoJo Pellegrino.