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Умер рэпер MF Doom. Его семья хранила это в тайне два месяца

Семён Гудошников
Сегодня в 13:49

В возрасте 49 лет умер американский рэпер и продюсер Дэниел Думилей, известный как MF Doom. Музыканта не стало 31 октября, но его супруга Жасмин сообщила об этом лишь сейчас, в официальном аккаунте MF Doom в инстаграме.

«Величайший муж, отец, учитель, студент, бизнес-партнер, любовник и друг из тех, о ком я могла просить. Спасибо тебе за все вещи, которые ты показал мне и которым научил меня <…> Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят, что ты и Малачи (сын Дэниеля Думилея — Прим. ред.) значите для меня, я всегда буду любить и обожать вас», — написала жена рэпера.

Причину смерти она не уточнила. У пары осталось пятеро детей.

Соболезнования семье MF Doom выразили известные хип-хоп продюсеры и исполнители, включая Tyler, The Creator, Run The Jewels, Ghostface Killah, Chuck D, DJ Premier и JoJo Pellegrino.

Дэниел Думилей родился в Лондоне, но еще в детстве переехал в Нью-Йорк. Подростком выступал в хип-хоп группе KMD, которую основал с младшим братом DJ Subroc. В 1993 году брата насмерть сбила машина, после чего рэпер на несколько лет ушел из музыки, став, как он позже заявил, «почти бездомным», «гуляя по улицам Манхэттена, ночуя на скамейках».

В конце 90-х он вновь начал выступать — его непременным атрибутом стала маска, основанная на образе суперзлодея Marvel Докторе Думе, а псевдонимом — MF Doom, где «MF» расшифровывается как «Metal face» («металлическое лицо»). Думилей защищал свою анонимность до конца карьеры, а тайна вокруг его личности росла вместе с ростом популярности.

В 1999 году он выпустил дебютный сольный альбом «Operation: Doomsday», ставший культовым в андерграундной хип-хоп-сцене. С тех пор рэпер выпустил еще пять студийников, шесть совместных альбомов и четыре EP, иногда делая многолетние паузы между релизами.

В апреле 2020 года в сети появился клип на трек «Meathead», записанный Думилеем вместе с Bishop Nehru. А в декабре — как выясняется, уже после смерти музыканта — вышла песня MF Doom и BadBadNotGood «The Chocolate Conquistadors», ставшая частью саундтрека к Grand Theft Auto Online.

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