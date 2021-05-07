Twitter заблокировал аккаунты для репостов заявлений с нового сайта Трампа

Учетная запись появилась 6 мая. В описании к ней говорилось, что ее создали для размещения заявлений Трампа, первоначально опубликованных на сайте donaldjtrump.com в разделе «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа »).

Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, созданный для распространения публикаций с нового сайта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC .

Спустя несколько часов после регистрации аккаунт был заблокирован. В соцсети пообещали блокировать учетные записи, созданные для «продвижения контента, связанного с заблокированной учетной записью».

Советник Трампа Джейсон Миллер отметил, что заблокированный аккаунт создали без разрешения экс-президента, сотрудники его штаба не имеют к этому отношения.

Позже Twitter заблокировал еще три аналогичных аккаунтов — DJTrumpDesk, DeskofDJT и DeskOfTrump1, пишет Reuters.

В начале мая Дональд Трамп запустил собственный сайт donaldjtrump.com. Раздел «From the Desk of Donald J.Trump» предназначен для публикации заметок от лица экс-президента. Сторонники Трампа не имеют возможности отвечать на эти сообщения, но могут делиться ими в Twitter и Facebook.