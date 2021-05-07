В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

По его словам, Никульшиной вменяется неповиновение полицейским. Ее доставили в ОВД по Дорогомиловскому району.

В Москве полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину . Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката девушки Мансура Гильманова.

Сама активистка рассказала «Медиазоне», что задержание может быть связано с запланированной на сегодня съемкой кино. По ее предположению, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию.

7 октября 2020 года Никульшина и другие участники Pussy Riot устроили акцию в поддержку ЛГБТК+. В день рождения Владимира Путина они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Активисты требовали расследовать убийства геев в Чечне, легализовать однополые партнерства в России и отменить закон о пропаганде гомосексуальных отношений. Позже их задержали и оштрафовали.