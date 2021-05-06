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Космическая компания Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:10

Космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует 20 июля совершить свой первый суборбитальный обзорный полет на своем корабле New Shepard. Одно место на первом рейсе компания предложит победителю пятинедельного онлайн-аукциона, сообщается на сайте Blue Origin.

Стоимость билета не установлена — она сформируется во время аукциона, который организаторы поделили на три этапа. С 5 по 19 мая желающие оставляют на сайте заявки на любую сумму, причем посмотреть чужую не получится. С 19 мая суммы заявок станут публичными, и участники должны будут повышать ставки. 12 июня, в третьем туре, пройдет онлайн-аукцион.

Корабль New Shepard предназначен для автономного полета шести пассажиров на расстояние более 100 километров над Землей, в суборбитальное пространство, достаточно высокое, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну планеты. В капсуле есть шесть смотровых окон. Они почти в три раза выше, чем на лайнере Boeing 747, и являются самыми большими из когда‑либо использовавшихся в космосе.

Деньги победителя передадут фонду Club for the Future, созданный вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии, математики и создания жизни в космосе.

Первый запуск New Shepard произошел в октябре 2020 года. Корабль используют для проверки технологий лунной программы НАСА «Артемида». В 2020 году космическое агентство США выбрало Blue Origin, SpaceX и Dynetics частными подрядчиками для отправки грузов и людей на Луну.

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