Космическая компания Джеффа Безоса запустила ракету для испытания лунной посадочной системы

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin успешно провела очередной испытательный запуск многоразовой ракеты New Shepard. В этот раз корабль был оснащен системой NASA для точной посадки на Луну. Трансляция велась на сайте американского космического агентства .

Ракета с грузовой капсулой поднялась на 106 километров, после чего капсула отделилась от остальной части ракеты, и оба аппарата приземлились обратно на Землю. Как и в предыдущие разы испытательный полет New Shepard проводился без людей.

Этот запуск стал тринадцатым для программы New Shepard и седьмым для конкретной ракеты. Однако это был первый полет с грузом, закрепленным снаружи.

Во время запуска New Shepard была оснащена полезной нагрузкой от NASA, которая включает в себя датчики и приборы, определяющие точную скорость и положение космического аппарата для посадки в нужном месте. Успешное испытание системы высокоточной посадки позволит проводить длительные исследования Луны, а также будущие полеты на Марс.

Ракета New Shepard предназначена только для суборбитальных полетов. Корабль используют для проверки технологий лунной программы NASA «Артемида». В 2020 году космическое агентство США выбрало Blue Origin, SpaceX и Dynetics частными подрядчиками для отправки грузов и людей на Луну.