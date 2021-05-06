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Clubhouse поддержит 50 начинающих авторов и выделит на создание каждого шоу по 5000 долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:28

Clubhouse профинансирует создание 50 шоу, созданных на платформе голосовой соцсети. Каждый участник программы будет получать по 5000 долларов в течение трех месяцев, а также оборудование и творческую поддержку. Об этом пишет The Verge.

Программа затрагивает абсолютно разных авторов: от спикеров, обсуждающих культуру причесок, до игрового шоу про знакомства, уточнило издание. Цель состоит в том, чтобы помочь разработать и пилотировать каждое шоу в течение следующих трех месяцев. Если они начнут расти, есть вероятность, что Clubhouse подпишет с некоторыми из них долгосрочную сделку.

В аудиосоцсети не планируют таким образом присваивать себе авторство и взять контроль над творческим процессом, а лишь хотят «помочь раскрыть творческий потенциал креаторов».

В начале апреля Clubhouse внедрил функцию прямых денежных переводов между пользователями. «Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse», — заявляли тогда в компании.

В марте популярность приложения уменьшилась более чем в три раза. Число скачиваний соцсети в марте упало на 73% по сравнению с февралем.

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