Полиция задерживает мужчину в Минске в клипе OQJAV «Упорот»

В видео мужчина идет вдоль улицы Минска, у него заплетаются ноги, в пути он почти теряет равновесие. В финале прямо на улице его принимают сотрудники милиции.

Группа OQJAV выпустила клип на песню «Упорот». Его можно посмотреть на ютьюбе .

Режиссером клипа выступил актер Владимир Мишуков. Участники группы рассказали, что коллаборация произошла случайно: Мишуков снял видео на мобильный телефон еще в прошлом году, а когда услышал песню, решил показать его музыкантам.

В марте OQJAV выпустили клип на песню «Сегодня будет шоу», которую записали вместе с Верой Полозковой. Главным героем ролика стал лидер группы Вадик Королев. В видео он предстает не в привычном образе музыканта, а в роли танцора.