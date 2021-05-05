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Полиция задерживает мужчину в Минске в клипе OQJAV «Упорот»

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:23

Группа OQJAV выпустила клип на песню «Упорот». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В видео мужчина идет вдоль улицы Минска, у него заплетаются ноги, в пути он почти теряет равновесие. В финале прямо на улице его принимают сотрудники милиции.

Режиссером клипа выступил актер Владимир Мишуков. Участники группы рассказали, что коллаборация произошла случайно: Мишуков снял видео на мобильный телефон еще в прошлом году, а когда услышал песню, решил показать его музыкантам.

В марте OQJAV выпустили клип на песню «Сегодня будет шоу», которую записали вместе с Верой Полозковой. Главным героем ролика стал лидер группы Вадик Королев. В видео он предстает не в привычном образе музыканта, а в роли танцора.

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