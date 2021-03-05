«Сегодня будет шоу»: Вера Полозкова и OQJAV выпустили совместную песню и клип на нее

Поэтесса Вера Полозкова и группа OQJAV выпустили совместную песню «Сегодня будет шоу» и сняли клип на нее. Посмотреть его можно на ютьюбе.
Главным героем ролика стал лидер группы Вадик Королев. В видео он предстает не в привычном образе музыканта, а в роли танцора. А его драматическое состояние в параллельном сюжете отображают гимнасты, которые выполняют в воздухе акробатические трюки.
Для коллаборации было взято стихотворение Полозковой «Конрад Пирс». Музыку к песне написал клавишник OQJAV — Ярослав Тимофеев. Вот что он рассказывает о работе над проектом:
«Что делать, если ты пишешь музыку к клипу, где уже есть готовые текст и видеоряд и они очень непохожи друг на друга? Если „прислониться“ к одному из компонентов, другой обязательно выпадет из целого. Я понял, что в таком клипе музыка должна стать третьим самостоятельным компонентом, — третьей спичкой, которая позволит двум другим принять вертикальное положение и вместе образовать шалаш».