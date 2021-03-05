«Сегодня будет шоу»: Вера Полозкова и OQJAV выпустили совместную песню и клип на нее

Поэтесса Вера Полозкова и группа OQJAV выпустили совместную песню «Сегодня будет шоу» и сняли клип на нее. Посмотреть его можно на ютьюбе.

Главным героем ролика стал лидер группы Вадик Королев. В видео он предстает не в привычном образе музыканта, а в роли танцора. А его драматическое состояние в параллельном сюжете отображают гимнасты, которые выполняют в воздухе акробатические трюки.