Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде

В Турции группу украинок задержали за фотосессию на яхте в обнаженном виде. Полиция допросила девушек, а затем отпустила, пишет Pavlovsky.News.

Во время съемки девушек сфотографировали с другой яхты. Эти снимки попали в сеть и быстро распространились по местным СМИ.

Одна из задержанных отметила, что «в мусульманских странах лучше не делать голые фото, мы уже поняли после этого балкона». Она выразила недовольство тем, что подобные ситуации происходят в XXI веке.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — заявила девушка.

В начале апреля группу женщин задержали за участие в съемках видеоролика в обнаженном виде в Дубае. Организатором фотосессии на балконе одного из местных небоскребов стал россиянин, среди девушек оказалось восемь гражданок России. Всех участников события депортировали.