В Дубае задержали группу женщин за участие в съемках видеоролика в обнаженном виде. Организатор фотосессии — россиянин — также задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае.

Видео, в котором женщины позируют в обнаженном виде на балконе небоскреба, появилось в твиттере на прошлой неделе. Издание The National назвало фотосессию «рекламным трюком», а Associated Press рассказало о месте съемок — они, по данным агентства, проходили в престижном районе Дубай-Марина.

Вечером 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании людей, снимавшихся в «непристойном видео». Материалы уголовного дела передали в прокуратуру.

5 апреля РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство сообщило, что среди задержанных девушек — восемь россиянок.

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что‑либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сообщил источник агентства.

Однако позже представитель дипмиссии заявил агентству, что россиянок среди задержанных женщин нет: «Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — сказал он.

Он отметил, что единственным россиянином, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор фотосессии.