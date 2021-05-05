Элизабет Олсен сыграет домохозяйку, зарубившую топором свою соседку, в сериале HBO

Элизабет Олсен, известная по роли Ванда Максимофф в проектах Marvel, сыграет в мини-сериале HBO Max «Любовь и смерть», о нашумевшем убийстве в Техасе в 1980-х. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Олсен исполнит роль домохозяйки Кэнди Мотгомери, которую обвинили в жестоком убийстве своей соседки и подруги Бетти Гор — якобы она зарубила их топором. Представительница HBO Max Сара Обри заявила, что новый сериал — это захватывающая история о разочарованиях и желаниях двух женщин из маленького городка, которая заканчивается ужасным актом насилия.

Исполнительными продюсерами сериала станут Николь Кидман и Дэвид Э. Келли. Кто будет режиссировать шоу, пока не сообщается.

В марте на стриминговом сервисе Disney+ появился документальный сериал «Assembled», посвященный созданию кинопроектов Marvel Studios. Шоу показывает закулисье таких фильмов, как «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Черная Вдова», а первый эпизод был посвящен проекту «ВандаВижен».