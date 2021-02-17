перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel 5:03
HBO показал трейлер документального сериала о скандале между Вуди Алленом и Мией Фэрроу 4:17
lennykravitz/Instagram Ленни Кравиц сыграет вместе с Дженнифер Лопес в фильме «Брак по залету»
Ленни Кравиц сыграет вместе с Дженнифер Лопес в фильме «Брак по залету» 3:54
Кендалл Дженнер запустит собственную марку текилы 3:23
Билл Гейтс заявил, что жители богатых стран должны есть только искусственное мясо 2:55
Мартин Скорсезе опубликовал эссе о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов 2:14
Алексей Навальный рассказал про лучшие мемы о самом себе 1:02
simonebiles/Instagram Гимнастка Симона Байлз призналась, что крала еду из‑за того, что тренеры не разрешали ей есть
Гимнастка Симона Байлз призналась, что крала еду из‑за того, что тренеры не разрешали ей есть 0:07
Disney показал постер с Эммой Стоун в образе Круэллы Де Виль Вчера в 23:17
Лидера блэк-метал-группы Behemoth арестовали за оскорблении чувств верующих Вчера в 22:50
Аукционный дом Christie’s впервые продаст цифровое произведение искусства Вчера в 22:42
В Вологде активиста арестовали за посты о том, как его арестовывали Вчера в 22:07
adidas заявил о продаже бренда Reebok Вчера в 21:45
Рома Бордунов/Instagram SMM-редактор Aviasales Роман Бордунов вышел на свободу. Его арестовали за участие в протестной акции
SMM-редактор Aviasales Роман Бордунов вышел на свободу. Его арестовали за участие в протестной акции Вчера в 20:39
Новый штамм COVID-19 в Британии, трейлер «Девятаева» Бекмамбетова и другие новости дня Вчера в 20:07 Дайджест
Ученые: техно меньше всего подходит для расслабления Вчера в 18:25
В Канаде хоккейный матч продлился 252 часа. Финальный счет — 2649:2528 Вчера в 17:49
Лагерь Happy Hour Camp в апреле соберет лыжников и сноубордистов в Сочи Вчера в 17:47
Nestlé начнет выпускать веганский KitKat Вчера в 17:21
«Цвет»/«ВКонтакте» Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой Вчера в 17:12
Отключить рекламу

Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:03

На стриминговом сервисе Disney+ появится новый документальный сериал «Assembled», посвященный созданию кинопроектов Marvel Studios. Об этом сообщил сайт Marvel.

Шоу покажет закулисье таких фильмов как «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Черная вдова», а также многочисленных сериалов во вселенной Marvel. Первый эпизод «Assembled» будет посвящен разработке «ВандыВижена».

Из него зрители смогут узнать, как сформировалась неожиданная концепция, вдохновленная классическими ситкомами, а также посмотреть, каким образом съемочная группа сумела воссоздать старые техники телепроизводства.

В пилоте документального проекта появятся актеры Элизабет Олсен, Пол Беттани, Тейона Пэррис и Кэтрин Хан, а также творческая команда сериала. Выпуск о «ВандеВижене» можно будет посмотреть с 12 марта.

Премьера «ВандаВижен» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 15 января. Действие проекта разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Люди
Элизабет Олсен
Пол Беттани
Тейона Пэррис
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить