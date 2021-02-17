Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel

На стриминговом сервисе Disney+ появится новый документальный сериал «Assembled», посвященный созданию кинопроектов Marvel Studios. Об этом сообщил сайт Marvel.

Шоу покажет закулисье таких фильмов как «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Черная вдова», а также многочисленных сериалов во вселенной Marvel. Первый эпизод «Assembled» будет посвящен разработке «ВандыВижена».

Из него зрители смогут узнать, как сформировалась неожиданная концепция, вдохновленная классическими ситкомами, а также посмотреть, каким образом съемочная группа сумела воссоздать старые техники телепроизводства.

В пилоте документального проекта появятся актеры Элизабет Олсен, Пол Беттани, Тейона Пэррис и Кэтрин Хан, а также творческая команда сериала. Выпуск о «ВандеВижене» можно будет посмотреть с 12 марта.

Премьера «ВандаВижен» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 15 января. Действие проекта разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд.