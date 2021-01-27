Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль

Каннский кинофестиваль, который обычно проводят в мае, в 2021 году состоится в июле. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Изначально фестиваль был запланирован на 11–22 мая. Теперь он пройдет с 6 по 17 июля.
Международный фестиваль творчества «Каннские львы» пока по-прежнему намечен на свои привычные даты — его обещают провести с 21 по 25 июня. В прошлом году мероприятие из‑за коронавируса перенесли на октябрь, а затем и вовсе отменили. Каннский кинофестиваль также не состоялся в 2020 году из‑за пандемии.
Ранее знаменитый британский музыкальный фестиваль «Гластонбери» объявил об отмене мероприятия в 2021 году. Юбилейный 50-й фестиваль пройдет не раньше июня 2022 года.