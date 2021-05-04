На региональных выборах в Индии побеждает Сталин

На выборах в индийском штате Тамил Наду побеждает партия Дравида муннетра кажагам, которую возглавляет Мутхувел Карунанидхи Сталин. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные экзитполов.

Мутхувел Карунанидхи был назван в честь советского диктатора своим отцом — бывшим министром штата Тамилнад, придерживавшегося левых взглядов. Сам Сталин — убежденный демократ. Он родился в 1953 году, за четыре дня до смерти Иосифа Сталина.

Индийский политик вспомнил, как в 1989 году прилетел в СССР, и пограничники с подозрением отнеслись к нему, когда увидели его имя в паспорте. Индийца впустили в страну только после серии вопросов. Мутхувел Карунанидхи сделал вывод, что Сталина в России многие недолюбливают.

Это не единственный политик, названный в честь диктатора, который побеждает на выборах в XXI веке. В декабре 2020 года главой намибийского округа Омпунджа был избран Адольф Гитлер.