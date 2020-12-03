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Адольф Гитлер победил на выборах окружного администратора в Намибии

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:52

Адольф Гитлер Уунона, названный в честь лидера нацистской Германии, победил на выборах в региональный совет области Ошана в Намибии. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Политик баллотировался на пост окружного администратора в намибийском округе Омпунджа. Ему удалось набрать почти 85% голосов избирателей в бывшей немецкой колонии. На выборах он представлял правящую партию СВАПО.

В разговоре с изданием Адольф сообщил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил он.

По его словам, жена обычно зовет его по имени, а остальные называют Адольфом Ууноной. Политик отметил, что такое совпадение совсем не означает, что он стремится к мировому господству.

Комик Тревор Ной рассказывал в своей автобиографической книге «Бесцветный», что в африканских странах европейское имя зачастую выбирается наобум: из Библии или в честь знаменитого человека. По его словам, поскольку во многих государствах Африки нет нормального образования, а черные почти не разговаривают с белыми, там и встречаются имена вроде Муссолини или Гитлера.

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