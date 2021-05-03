Клуб «Дом 16» на Покровке снова открылся. Теперь там есть еда

Открытие прошло 2 мая — в нем участвовали шеф-повар Глеб Герасимов и пасхальные куличи. В честь мероприятия вновь заработал не только зал в особняке, но и открытая веранда.

Клуб «Дом 16» на Покровке возобновил работу после вынужденного перерыва. Об этом сообщил владелец заведения Дмитрий Борисов в своем инстаграме.

К проекту присоединился ресторатор из Петербурга Эдуард Мурадян (владелец ресторана «ЕМ», соучредитель кафе «Рубинштейн» и Bistrot Le Moujik). Это значит, что кроме танцев и коктейлей в клуб теперь можно прийти за вкусной едой.

Клуб «Дом 16» открылся осенью 2019 года. Инициатором проекта стал ресторатор Дмитрий Борисов, ранее занимавшийся сетью «Жан-Жак». За год в «Доме 16», по словам совладельца заведения Андроника Хачияна, провели более 50 вечеринок, на которых выступили десятки музыкантов.

В ноябре 2020-го «Дом 16» был вынужден врменно закрыться. Там проводили только съемки, закрытые мероприятия и банкеты. С чем было связано это решение, не раскрывается.