Московский клуб «Дом 16» закроется до конца января. Об этом заведение сообщило на своей странице в фейсбуке.

В ближайшие месяцы в «Доме 16» будут проводить только съемки, закрытые мероприятия и банкеты. Для посетителей клуб обещают вновь открыть к весне. «Мы вернемся к весне и вам понравится», — написали владельцы заведения.