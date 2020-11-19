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Клуб «Дом 16» закроется до конца января

Юлия Онодэра
Вчера в 23:33

Московский клуб «Дом 16» закроется до конца января. Об этом заведение сообщило на своей странице в фейсбуке.

В ближайшие месяцы в «Доме 16» будут проводить только съемки, закрытые мероприятия и банкеты. Для посетителей клуб обещают вновь открыть к весне. «Мы вернемся к весне и вам понравится», — написали владельцы заведения.

«В начале ноября был год моей должности худрука, «хозяина», соавтора (мы так и не решили кто я) клуба «Дом 16». А вчера мы приняли решение заморозить его до весны. Время пролетит, это все не страшно. Удачное лето позволяет нам так поступить», — прокомментировал один из совладельцев клуба Андроник Хачиян.

Клуб «Дом 16» открылся осенью 2019 года. Инициатором проекта стал ресторатор Дмитрий Борисов, ранее занимавшийся сетью «Жан-Жак». За год в «Доме 16», по словам Хачияна, провели более 50 вечеринок, на которых выступили десятки музыкантов.

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