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Жители Нидерландов провели перепись пчел

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:02

В Нидерландах прошла четвертая перепись пчел. Об этом сообщает The Guardian.

11 тыс. жителей страны насчитали примерно 200 тыс. насекомых. Такой результат говорит о том, что их численность удалось стабилизировать благодаря программе по сохранению популяции перепончатокрылых. В рамках стратегии власти организовали высадку медовых магистралей и построили в городах пчелиные остановки и отели: это несколько соединенных полых стеблей растений, в которых по одиночке могут гнездоваться крылатые насекомые.

Численность диких пчел в Нидерландах начала сокращаться в 1940-х, что специалисты связывают с развитием агропромышленного комплекса. Сейчас в месте с остановками и отелями для пчел в рамках проекта Honey Highway рассаживают полевые цветы на обочинах дорог и железнодорожных путей, что обеспечивает пчелам пищу и укрытие.

В прошлом году ученые, работающие в Азии впервые создали карту разнообразия пчел по всему миру. Они сравнили данные о встречаемости отдельных видов пчел с массивным контрольным списком из 20 тыс. пчел. Эксперты собрали глобальный лист из шести млн публичных записей о том, где появились отдельные виды.

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