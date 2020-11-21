Ученые создали первую карту пчел по всему миру

Ученые впервые создали карту разнообразия пчел по всему миру. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Current Biology.

Чтобы составить карту, доцент биологических наук в Национальном университете Сингапура Джон Ашер и его коллеги сравнили данные о встречаемости отдельных видов пчел с массивным контрольным списком из 20 тыс. пчел. Несмотря на наличие списка, точной информации о том, как они распространены по планете, немного. Эксперты собрали глобальный лист из шести млн публичных записей о том, где появились отдельные виды.

В то время как многие животные и растения увеличивают свое разнообразие ближе к тропикам и реже распространяются у полюсов, у пчел больше видов сосредоточено вдали от полюсов, и меньше — у экватора. В лесах и джунглях летучие насекомые встречаются реже, чем пустынях и степях, потому что низколежащие растения растения и цветы обеспечивают их пищей больше, чем деревья.

«Я была удивлена, насколько ужасны большинство предыдущих глобальных данных о разнообразии пчел. Многие данные были слишком разрозненными или слишком сконцентрированными на небольшом количестве стран», — заявила Элис Хьюз, доцент кафедры природоохранной биологии в тропическом ботаническом саду Сишуанбаньна Китайской академии наук и еще один автор статьи.

Специалисты считают, что их исследование стало первым важным шагом к более всестороннему пониманию мирового разнообразия пчел и основой для будущих исследований этих насекомых.

В прошлом году фотограф-натуралист Клэй Болт обнаружил в индонезийской провинции Северное Малуку гигантскую пчелу вида Megachile pluto, занесенную в красную книгу. Впервые ее наблюдал в 1858 году энтомолог Альфред Уоллес, но с тех пор их становилось все меньше, пока вид не стали считать вымершим.