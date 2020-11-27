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МВД собирается ввести в Москве электронные паспорта с чипами в 2021 году

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:50

МВД совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими госорганами планирует ввести в Москве электронные паспорта с чипами через год. Об этом говорится на сайте ведомства.

Паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (размером с банковскую) с электронным носителем информации отечественного производства. Карта будет содержать те данные, которые сегодня есть в привычных, бумажных паспортах: сведения о регистрации по месту жительства, детях, семейном положении. Основная информация о владельце будет размещена на поверхности самой карты.

Данные можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса. В МВД уверяют, что электронный паспорт станет «ключом к государственным и коммерческим услугам» и наделит граждан квалифицированной электронной подписью. Он также будет лучше защищен, чем бумажный паспорт. Среди других характеристик — повышенная износостойкость, практичность, возможность блокировки при утере.

Запуск в Москве будет экспериментальным, после этого ввести электронные паспорта хотят по всей России. МВД планирует завершить техническую и правовую подготовку эксперимента к декабрю 2021 года. Цифровые паспорта в министерстве опробуют в рамках цифровой трансформации. Как напомнили в ведомстве, цифровая трансформация в экономике, социальной сфере и госуправлении является одной из пяти национальных целей развития страны, определенных президентом.

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