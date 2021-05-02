Книжный фестиваль отменил викторину по «Гарри Поттеру» после обвинений Джоан Роулинг в трансофобии

Книжный фестиваль «Booktown» в Новой Зеландии исключил из программы мероприятия и викторину, посвященные серии книг про Гарри Поттера, после высказываний британской писательницы Джоан Роулинг о трансгендерных людях. Фестиваль ставит целью изучение «культуры отмены», пишет Stuff.

Организаторы фестиваля заявили, что перед принятием решения проконсультировались с литературными экспертами и членами ЛГБТ-сообщества. «Существует риск причинить страдания отдельным членам сообщества, а это последнее, что бы мы хотели сделать», — заявил председатель правления фестиваля Питер Биггс. Он подчеркнул, что «Booktown» задумывался инклюзивным и гостеприимным местом, поэтому творчество Роулинг представлять не будут.

Представитель благотворительной организации Inside Out поддержала позицию организаторов и предложила других «инклюзивных авторов книг и рассказов», которые могут заменить «Гарри Поттера». Другой фанат фестиваля, назвавший себя цисгеем, сказал, что хотя его не заденет викторина о Гарри Поттере, есть некоторые члены ЛГБТ-сообщества, которые могут обидиться.

Решение организаторов отменить ежегодную и столь популярную викторину про Гарри Поттера раскритиковала фем-активистка и лесбиянка Дженни Уайт, назвав его «нелепым». Она изначально разделяла взгляды Роулинг на биологические права женщин и утверждала, что они не трансфобны.

«Они, возможно, пытаются извлечь выгоду из модной сейчас „культуры отмены“. На „Booktown“ продают билеты на дискуссию, посвященную „культуре отмены“, так что это очень иронично», — сказала Уайт. По ее мнению, происходящие вещи вокруг писательницы на фестивале «отлично воплощают в себе все это безумие», когда всемирно известный автор «из‑за сострадательных и разумных взглядов попадает в беду, начиная от Великобритании и заканчивая крошечным Фезерстоном (город, где проходит фестиваль — Прим. ред.)».

В июне 2020 года Джоан Роулинг подверглась критике после серии твитов о трансгендерных людях. Поводом для этого стала реакция Роулинг на статью с портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». «Те, у кого есть менструации. Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить», — написала она и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщина».