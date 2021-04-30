Турция разрешила вакцинацию «Спутником V»

Минздрав Турции зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает местное издание Anadolu со ссылкой на главу ведомства Фахреттина Коджу.

В твиттере Коджа отметил, что «Спутник V» стал третьей вакциной, зарегистрированной в стране. По его словам, препарат будут применять в экстренных ситуациях.

Президент республики Тайип Эрдоган также заявил, что кроме российской вакцины в Турцию осуществляются поставки немецкой BioNTech, поэтому дефицита препаратов нет.

В Российском фонде прямых инвестиций передали ТАСС, что Турция стала 63-й страной, где «Спутник V» одобрили к применению.

На днях в Турции объявили полный локдаун с 29 апреля по 17 мая в связи с активным распространением коронавируса. Цель ограничений — «снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5000 случаев в сутки». В последние дни заболевших было около 40–50 тыс.

Ранее власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной противокоронавирусной вакциной из тех, что используются в стране.