В Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной вакциной

Власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной противокоронавирусной вакциной из тех, что используются в стране. Рейтинг опубликован на официальной странице венгерского правительства в фейсбуке.
Список составлен на основе данных о пяти вакцинах: «Спутник V», Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Информацию собирали после полной вакцинации людей, получивших вторую дозу в период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля этого года.
Согласно данным, представленным в таблице, препарат российского производства показал наименьшее число заражений COVID-19 — в 2–7 раз меньше. Кроме того, после его введения скончалось на 100 тыс. меньше людей, то есть в 7–32 раза меньше.
В начале апреля Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», получил патент на вакцину против коронавируса в виде капель в нос. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что преимуществами такой формы прививки станут отсутствие головной боли и повышения температуры, которые наблюдаются при введении препарата внутримышечно.