В Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной вакциной

Власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной противокоронавирусной вакциной из тех, что используются в стране. Рейтинг опубликован на официальной странице венгерского правительства в фейсбуке.

Список составлен на основе данных о пяти вакцинах: «Спутник V», Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Информацию собирали после полной вакцинации людей, получивших вторую дозу в период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля этого года.