Artbat, Meduza и Sabaton: фестиваль Exit раскрыл третью волну лайнапа

Музыкальный фестиваль Exit, который пройдет с 8 по 11 июля в городе Нови-Сад в Сербии, объявил третью волну лайнапа. Об этом организаторы сообщили «Афише Daily».

В списке новых участников — израильский мультиинструменталист Асаф Авидан, украинский электронный дуэт Artbat, итальянское хаус-трио Meduza, шведская хеви-метал-группа Sabaton, британский диджей Hot Since 82 и другие исполнители.

Они присоединились к ранее объявленным артистам, среди которых Дэвид Гетта, DJ Snake, Tyga, Эрик Придз, Four Tet, Solomun, Борис Брейча, Пауль Калькбреннер, Нина Кравиц, Хани Дижон, Metronomy, Шек Уэс и многие другие. Подробный лайнап опубликован на сайте фестиваля.

На прошлой неделе мэр Нови-Сада Милош Вучевич подтвердил, что фестиваль состоится в этом году в безопасном формате. На него будут пускать всех вакцинированных и тех, у кого есть антитела. О возможном ограничении числа посетителей пока неизвестно.

Билеты можно купить здесь, абонемент на четыре дня обойдется в 109 евро (9900 рублей). Представители Exit напомнили, что при посещении Сербии россиянам не нужна виза.