Мэр Нови-Сада подтвердил проведение фестиваля Exit в этом году

Мэр Нови-Сада Милош Вучевич подтвердил, что фестиваль Exit состоится в этом году в безопасном формате. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Фестиваль пройдет с 8 по 11 июля в Петроварадинской крепости в сербском Нови-Саде. На него пустят всех вакцинированных и тех, у кого есть антитела. Представители Exit напомнили, что при посещении Сербии россиянам не нужна виза.

В этом году крупнейший музыкальный ивент Юго-Восточной Европы празднует свое 20-летие. На Exit выступят Дэвид Гетта, DJ Snake, Tyga, Эрик Придз b2b Four Tet, Пауль Калькбреннер, Нина Кравиц, Solomon, Борис Брейча, Metronomy, Хани Дижон и многие другие.

О возможном ограничении числа посетителей пока неизвестно. Билеты на фестиваль можно купить здесь.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слобадана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.