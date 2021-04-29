перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Павел Лобков/Facebook Главред «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова
Главред «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова 22:50
Мария Теряева присоединилась к музыкальной резиденции Catch Your Wave 22:48
Ушел из жизни ученый Виктор Кудрявцев. Его обвиняли в госизмене 22:15
Роман Полански работает над новым фильмом. Сценарий к нему написал польский классик Ежи Сколимовский 21:49
На музыкальном фестивале Awaz в Казани пройдет конференция с участием спикеров Skillbox и журналисто 21:31
Пользователи поделились снимками, на которых работники халтурили и все испортили. И так сойдет! 21:09
пресс-материалы В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра «Современник»
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра «Современник» 20:48
Еще одно дело против Навального, новый клип Билли Айлиш и другие новости дня 20:26 Дайджест
Минкульт Украины включил рэпера Моргенштерна в черный список. Ему запретили въезд в страну 20:09
Билли Айлиш выпустила клип «Your Power». В нем она оказывается в объятиях удава 19:49
В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками 19:17
кадр из фильма «Нелюбовь» Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция
Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция 18:45
Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная» 18:28
Франция с 9 июня может открыться для туристов. Въезжать смогут те, у кого есть санитарный сертификат 18:08
Экс-глава архангельского штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein в «ВКонтакте» 17:48
Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами 17:47
kodakblack/Instagram Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии
Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии 17:43
Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям 17:33
Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита, рассказала о своей полиамории 17:08
«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома» 16:47
Отключить рекламу

Главред «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:50

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

По его словам, 23 апреля Лобков был отстранен от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». После этого телеведущий «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки», пишет Дзядко.

К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент [генеральный директор телеканала] Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем».
Тихон Дзядко
Главный редактор «Дождя»

27 апреля Павел Лобков в эфире «Эха Москвы» обвинил руководство «Дождя» в попытке выгнать его с канала. Он заявил, что его отстранили от эфира и добиваются ухода по собственному желанию.

По словам журналиста, от Дзядко отстранил его после того, как он удалил главреда из рабочего чата, где обсуждаются темы его передачи. Он также добавил, что руководство телеканала в последнее время «ведет себя как тоталитарное государство», а повестка «проста и примитивна». Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как на эту ситуацию отреагировали представители из индустрии медиа.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
мультфильм
Упс... Приплыли!
Сиквел мультфильма, где каждой нарисованной твари нашлось по паре
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Эхо Москвы
Афиша Daily
Люди
Павел Лобков
Тихон Дзядко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить