Главред «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале. Об этом он написал у себя в фейсбуке.
По его словам, 23 апреля Лобков был отстранен от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». После этого телеведущий «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки», пишет Дзядко.
27 апреля Павел Лобков в эфире «Эха Москвы» обвинил руководство «Дождя» в попытке выгнать его с канала. Он заявил, что его отстранили от эфира и добиваются ухода по собственному желанию.
По словам журналиста, от Дзядко отстранил его после того, как он удалил главреда из рабочего чата, где обсуждаются темы его передачи. Он также добавил, что руководство телеканала в последнее время «ведет себя как тоталитарное государство», а повестка «проста и примитивна». Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как на эту ситуацию отреагировали представители из индустрии медиа.