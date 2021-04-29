Главред «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

По его словам, 23 апреля Лобков был отстранен от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». После этого телеведущий «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки», пишет Дзядко.