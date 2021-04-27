Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с «Дождя». Как отреагировали Самойлов, Супер и другие

В эфире «Эха Москвы» Павел Лобков заявил, что руководство «Дождя» пытается выгнать его с телеканала. Журналиста отстранили от всех эфиров и добиваются ухода по собственному желанию.

По словам Лобкова, от работы его отстранил главред канала Тихон Дзядко. Ведущий признался, что удалил начальника из рабочего чата, это стало основным поводом.

Накануне гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева отказалась разговаривать с коллегой.

«Вчера Наталья Синдеева заявила о том, что я пьян и что она будет разговаривать со мной после того, как я обращусь к помощи психиатра, врачебной бригады. Если человек не согласен с политикой редакции не обязательно только потому, что он пьян. Я считаю это унизительным и примитивным», — сказал Лобков.

Журналист добавил, что руководство телеканала в последнее время «ведет себя как тоталитарное государство», а повестка «проста и примитивна». Тем не менее Лобков не планирует переходить ни на какой другой канал.

Как на ситуацию отреагировали представители из индустрии медиа

Роман Супер

Кинорежиссер, журналист РБК и «Радио Свобода»*

«Именно сейчас мне очень хочется поддержать человека, которому я обязан очень многим. Я влюблялся в телевизор благодаря ему. Я понимал, как нужно вести себя в кадре, глядя на него. Я изучал, как нужно писать репортажи, слушая его закадровые тексты.

Пал Альбертыч — не совсем человек, людей таких не делают (теперь уж точно). Он пришелец: очень непростой, ершистый, колючий, иногда невыносимый и даже безумный. <…> Лобкова прислали на Землю, чтобы сделать российское телевидение таким, каким оно успело побыть в свои золотые годы. То, что он по странному стечению обстоятельств все еще ведет новости для нас, а не для жителей другой планеты, можно назвать чудом. Пожалуйста, цените это. Из последних сил цените. Таких больше нет и не будет».

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Светлана Гуляева

Продюсер телеканалов «Пятница» и «Дождь»

«Я пришла на „Дождь“ в один день с Лобковым. <…> Павел Альбертович был для меня и тогда и сейчас мэтром журналистики. Как говорит Марго Журавлева, „моя бабушка выросла на ваших программах“. Уже в первый день Павел Альбертович кричал на операторов и режиссеров, кидал ручки, рисовал члены на всех свободных листочках. Назовем это сложным характером, нелюбовью к непрофессионализму, взрывным характером и неуместными шутками. Работать с Лобковым очень интересно, он умный, остроумный, харизматичный, талантливый, всегда поддерживает беседу, знает абсолютно все. <…>

Мне очень жаль, что очередной конфликт опять на весь фейсбук. <…> Лобков оскорбляет ведущих, продюсеров, корреспондентов, главного редактора и Синдееву в и так непростое время, но тут время не выбирают. Думаю, что Лобкову нужен „Дождь“ и „Дождю“ — Лобков, да, сложно бывает с талантливыми людьми, да, есть вопрос, стоит ли терпеть перепады настроения и сложный характер, но раньше всем удавалось договориться как‑то, сейчас все зашло далеко и все участники в тупике».

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Дмитрий Самойлов

Бывший креативный продюсер Rambler Group и автор Independent Media Sanoma Magazines

«Каждый человек, круглосуточно смотрящий и слушающий телеканал „Дождь“, непоправимо свят до судороги в нижней челюсти. И термоядерно убежден, что все остальные — заблудшие исчадия пропаганды, к которым и обращаться смысла нет; ну о чем говорить с юродивыми?

И, конечно, когда на этом общем фоне появляется Павел Лобков, проработавший на „Дожде“ 10 лет и говорящий теперь: „Дождь — умер“ и „есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой“, начинаешь как‑то верить в человечество. Видимо, увлечение Лобкова биологией позволило ему в нужный момент не дать священным спорам оккупировать его мозг. Донести хоть щепоть критического мышления до тех, кто еще не стал паствой».

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Иван Вырыпаев

Режиссер и актер

«Телеканал „Дождь“ лично для меня это, прежде всего, не про политику, не про тему, а про то — как это сделано. Невероятное просто явление — где маркетинг, искренность, модное-новое дело, событие и качество стало не только брендом, но и примером и поводом для подражания. Если вы профессионал хоть в каком‑то деле, вы не можете не оценить проект „Дождь“. Синдеева и ее команда — это лучшее и по-настоящему крутое во всем мире. <…> Ведущие и в полевых условиях, и в студии просто мегапрофессиональны, хоть и ходят по минному полю, потому любая неточность — это статья, закрытия, суд.

Я живу в Европе. И я горжусь „Дождем“, нет у нас ничего подобного. „Дождь“ — это настолько круто, что […] если вы не согласны, что это не круто, то приведите примеры, что есть круче. „Дождь“ для меня это пример маркетинга, гениального продюсирования, смелых решений, честности и уважения ко всем нам. Тот, кто ценит великолепные вещи, тот ценит „Дождь“. Иван Вырыпаев — ДоЖдался!»

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*Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов