У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок

В Москве, у станции метро «Римская», появится новый кластер. Об этом сообщил краевед и житель района Таганки Денис Бычков в своем телеграм-канале.

Территория будет занимать 2 гектара площади. Ее обустройством будет заниматься команда дизайн-завода «Флакон», а за архитектурную основу проекта отвечает бюро Wall.