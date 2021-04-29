перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома» 16:47
ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из‑за лечения коронавируса 16:31
«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными 16:02
Пресс-материалы На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица
На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица 15:38
У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок 15:19
В галерее Казанского вокзала открылась выставка кинетического искусства «Пересекая пространство» 15:16
Интернет прощается с Хохотуном. Вспоминаем, как он обличал пороки российской действительности 14:36
Jars выпустили сингл «Самый лучший фестиваль». Это первый релиз группы в этом году 14:26
Хабаровским пенсионерам подарят по десятку яиц за прививку от COVID-19. Это акция к Пасхе 14:19
Navalny/Instagram Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана 13:41
На Волкова, Жданова и Навального завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на права граждан 12:29
Барабанщик The Roots выложил плейлист со всеми песнями, которые крутил на «Оскаре» 12:26
Фонд кино потребовал взыскать 191 млн рублей с создателей «Вратаря Галактики» 12:11
В России за сутки выявили 9284 случая коронавируса 11:50
Константин Вайдман/«ВКонтакте» Леонид Волков объявил о роспуске Штабов Навального
Леонид Волков объявил о роспуске Штабов Навального 11:15
Опрос: более половины россиян готовы сменить работу после пандемии 11:11
В Туркменистане запрещают очереди за продуктами. Они «дискредитируют имидж» президента 10:54
Последняя фотосессия Курта Кобейна будет продана в виде NFT 9:52
В Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме из‑за граффити с Навальным 9:52
Black Midi/YouTube Black Midi показали апокалипсис в клипе «Slow»
Black Midi показали апокалипсис в клипе «Slow» 9:32
Отключить рекламу

У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:19

В Москве, у станции метро «Римская», появится новый кластер. Об этом сообщил краевед и житель района Таганки Денис Бычков в своем телеграм-канале.

Территория будет занимать 2 гектара площади. Ее обустройством будет заниматься команда дизайн-завода «Флакон», а за архитектурную основу проекта отвечает бюро Wall.

© Телеграм-канал «Таганка-мать»

Кластер будет окружать недавно открытый Гжельский переулок, который долгое время был изолирован воротами с обеих сторон. Территория предлагает 76 объектов под аренду, и половину из них, по словам Бычкова, уже сдали.

Ранее Мэрия Москвы утвердила проект благоустройства улицы Сергия Радонежского, которая идет параллельно Гжельскому переулку. Вдоль тротуара будет проложена двухпутная трамвайная линия. Около Малой Андроньевской улицы появится остановка общественного транспорта и наземный переход. Трамваи будут курсировать между шоссе Энтузиастов и Курским вокзалом, а также станциями метро «Курская» и МЦД-2.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить