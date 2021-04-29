У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок

В Москве, у станции метро «Римская», появится новый кластер. Об этом сообщил краевед и житель района Таганки Денис Бычков в своем телеграм-канале.
Территория будет занимать 2 гектара площади. Ее обустройством будет заниматься команда дизайн-завода «Флакон», а за архитектурную основу проекта отвечает бюро Wall.
Кластер будет окружать недавно открытый Гжельский переулок, который долгое время был изолирован воротами с обеих сторон. Территория предлагает 76 объектов под аренду, и половину из них, по словам Бычкова, уже сдали.
Ранее Мэрия Москвы утвердила проект благоустройства улицы Сергия Радонежского, которая идет параллельно Гжельскому переулку. Вдоль тротуара будет проложена двухпутная трамвайная линия. Около Малой Андроньевской улицы появится остановка общественного транспорта и наземный переход. Трамваи будут курсировать между шоссе Энтузиастов и Курским вокзалом, а также станциями метро «Курская» и МЦД-2.