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Опрос: более половины россиян готовы сменить работу после пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:11

Более половины россиян (56%) заявили, что готовы сменить работу после пандемии. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) и The Network.

По данным аналитиков на фоне пандемии глобально лишились или были вынуждены согласиться на сокращение рабочего дня более трети сотрудников компаний. Это привело к тому, что работники «почти каждой сферы» стали задумываться о смене деятельности.

Опасения у людей вызывает и потенциальная автоматизация рабочих процессов. 41% опрошенных именно на фоне пандемии стали задумываться о том, что их заменят машины. На тех должностях, где этот риск выше всего, люди выражают готовность к переподготовке в 70% случаев.

Больше всего желающих сменить работу после пандемии оказалось в странах Африки — в Конго (90%), Камеруне и Кот-д’Ивуаре (по 87%) и Анголе (83%). Пятерку лидеров замыкает Таиланд — там также готовы переобучиться после пандемии 83% опрошенных.

Аналитики отмечают, что искусство — единственная категория работы, в которой, предположительно, существует разрыв между потенциальным риском и желанием переквалифицироваться. Но даже в этой сфере готовность к переподготовке превышает 50%.

Чаще всего люди рассматривают области IT и диджитал как возможный вариант новой карьеры. Специалисты это связывают с расширяющимися возможностями в этом поле и хорошим заработком. Кроме того, респонденты выделили консалтинг, маркетинг и работу с кадрами, предположительно, потому что на эти должности работникам легче переходить.

Ранeе аналитики сервиса Superjob выяснили, что 36% россиян согласны получать «черную» зарплату. Среди людей в возрасте 35–44 лет работать за неофициальные выплаты готовы 39%. При этом мужчины чаще женщин готовы приступить к работе за деньги «в конверте» — 40 против 33%.

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