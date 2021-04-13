Опрос: более трети россиян согласны получать «черную» зарплату

Более трети россиян (36%) согласны получать «черную» зарплату. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аналитики сервиса Superjob провели опрос, согласно которому среди людей в возрасте 35–44 лет работать за неофициальные выплаты готовы 39%. При этом мужчины чаще женщин готовы приступить к работе за деньги «в конверте» — 40 против 33%.

По данным экспертов, чем выше заработок, тем чаще опрошенные отказываются работать на таких условиях. Среди россиян с зарплатой менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 32%. Среди респондентов, получающих более 80 тыс. рублей, — 43%.

29% респондентов не смогли решить, согласились бы они работать за «черную зарплату». Среди россиян в возрасте до 24 лет так ответили 32%.

Ранее аналитики Superjob выяснили, что 38% жителей России, получивших высшее образование, не работают по специальности. Чаще всего это менеджеры, дизайнеры и секретари.