Black Midi показали апокалипсис в клипе «Slow»

Ролик начинается с мультфильма о путешествии фантастического существа. После этого в видео показан эпизод о девушке, которая встречает конец света.

Британская группа Black Midi представила клип на песню «Slow». Его можно посмотреть на ютьюбе .

«Slow» — второй сингл с альбома «Cavalcade», выход которого намечен на 28 мая. Пластинку выпустит лейбл Rough Trade.

В марте музыканты опубликовали клип на песню «John L». Хореографией танцевального номера, показанного в ролике, занималась Нина МакНили, известная по работе над фильмом «Экстаз» Гаспара Ноэ и видео Рианны на трек «Sledgehammer».

«John L» и «Slow» теперь можно послушать и в живом исполнении. Музыканты исполнили их в студии для радиостанции KEXP.