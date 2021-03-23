Black Midi анонсировали альбом «Cavalcade» и представили клип на песню «John L»

Британская группа Black Midi анонсировала новый альбом «Cavalcade», который выйдет 28 мая на лейбле Rough Trade. Об этом сообщает Pitchfork. Black Midi представили клип на первый сингл с пластинки — «John L». Хореографией танцевального номера, показанного в ролике, занималась Нина Макнили, известная по работе над фильмом «Экстаз» Гаспара Ноэ и видео Рианны на трек «Sledgehammer».

Вместе с «John L» в альбом войдут еще семь песен: «Marlene Dietrich», «Chrondomalcia Patella», «Slow», «Diamond Stuff», «Dethroned», «Hogwash and Balderdash» и «Ascending Forth». Музыканты также показали обложку будущего полноформатника.

В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков большой сцены. Тогда же, летом, группа выступила на фестивале «Боль» в Москве, на где сыграла песни со своего первого альбома «Schlagenheim».