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Black Midi анонсировали альбом «Cavalcade» и представили клип на песню «John L»

Константин Зорниченко
Вчера в 23:13

Британская группа Black Midi анонсировала новый альбом «Cavalcade», который выйдет 28 мая на лейбле Rough Trade. Об этом сообщает Pitchfork.

Black Midi представили клип на первый сингл с пластинки — «John L». Хореографией танцевального номера, показанного в ролике, занималась Нина Макнили, известная по работе над фильмом «Экстаз» Гаспара Ноэ и видео Рианны на трек «Sledgehammer».

Вместе с «John L» в альбом войдут еще семь песен: «Marlene Dietrich», «Chrondomalcia Patella», «Slow», «Diamond Stuff», «Dethroned», «Hogwash and Balderdash» и «Ascending Forth». Музыканты также показали обложку будущего полноформатника.

В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков большой сцены. Тогда же, летом, группа выступила на фестивале «Боль» в Москве, на где сыграла песни со своего первого альбома «Schlagenheim».

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