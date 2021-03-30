У Garbage выйдет новый альбом. Впервые за пять лет!

Коллектив уже поделился первым синглом с предстоящего релиза — «The Men Who Rule the World». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

Шотландско-американская группа Garbage анонсировала новый альбом «No Gods No Masters». Пластинка выйдет 11 июня и станет седьмым студийным альбом коллектива после пяти лет тишины.

В ютьюб-канале Garbage также появилось лирик-видео на новую песню. Его автор — чилийский режиссер, аниматор и художник Хавьер МиАмор.

Вместе с Garbage над новым релизом работал Билли Буш — давний сопродюсер альбомов группы. «No Gods No Masters» — продолжение нашумевшей пластинки «Strange Little Birds» 2016 года, наполненной песнями о «капитализме, похоти, потерях и горе».

По словам солистки группы Ширли Мэнсон, этим альбомом они хотели показать тот «чертовски безумный и удивительный хаос», в котором находится сейчас мир. Она отметила, что хотела бы сделать куда более оптимистичный альбом.

Вместе с цифровой версией 11 июня выйдет ограниченное издание альбома на физических носителях, в которое войдут две кавер-версии на «Starman» Даивда Боуи и «Because the Night» Патти Смит.