В «ВКонтакте» появилась функция «Дуэты». Она позволяет снимать клипы по мотивам популярных роликов

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила в раздел «Клипы» новую функцию. Она называется «Дуэты» и позволяет снять видео по мотивам ролика популярного блогера или артиста. Об этом «Афиша Daily» узнала от пресс-службы соцсети.
Новая возможность особенно удобна для участия в танцевальном флешмобе или создания кавера на известную песню. В готовом ролике будет добавлена ссылка на оригинал. Кроме того, изначальное видео можно будет включить одновременно с вдохновленным им клипом.
Причем менять раскладку роликов на экране разрешается прямо во время съемки. Это позволит действительно исполнить танец или песню дуэтом с другим пользователем. Уже сейчас на портале появились видео с Елкой, Хабибом, «Пиццей», Cream Soda и IOWA.
«С появлением „Дуэтов“ пользователи „ВКонтакте“ получат еще больше инструментов для создания оригинального и запоминающегося контента: теперь любимого блогера можно подержать на ладошке или перевернуть себя вверх тормашками», — сказал техдиректор соцсети.
«Клипы» — это бесконечная лента с вертикальными видео, создаваемыми обычными пользователями. По данным соцсети, их аудитория составляет 6,7 млн пользователей. Подробнее о сервисе можно прочитать здесь.