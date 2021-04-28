В «ВКонтакте» появилась функция «Дуэты». Она позволяет снимать клипы по мотивам популярных роликов

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила в раздел «Клипы» новую функцию. Она называется «Дуэты» и позволяет снять видео по мотивам ролика популярного блогера или артиста. Об этом «Афиша Daily» узнала от пресс-службы соцсети.

Новая возможность особенно удобна для участия в танцевальном флешмобе или создания кавера на известную песню. В готовом ролике будет добавлена ссылка на оригинал. Кроме того, изначальное видео можно будет включить одновременно с вдохновленным им клипом.