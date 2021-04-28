Сергей Ерженков потребовал убрать из эфира «Дождя» все свои фильмы

Режиссер Сергей Ерженков потребовал убрать из эфира телеканала «Дождь» все свои фильмы. Пост с официальным обращением к гендиректору Наталье Синдеевой он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Накануне команда «Дождя» отмечала 11-летие канала. По словам Ерженкова, он вместе с ведущим Павлом Лобковым «три дня рождения писал сценарий к этому празднику» и «отдал шесть лет своей жизни» работе в холдинге. Взамен их «вышвырнули, как шавок». Режиссер отметил, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с каналом.