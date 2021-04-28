Сергей Ерженков потребовал убрать из эфира «Дождя» все свои фильмы

Режиссер Сергей Ерженков потребовал убрать из эфира телеканала «Дождь» все свои фильмы. Пост с официальным обращением к гендиректору Наталье Синдеевой он опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Накануне команда «Дождя» отмечала 11-летие канала. По словам Ерженкова, он вместе с ведущим Павлом Лобковым «три дня рождения писал сценарий к этому празднику» и «отдал шесть лет своей жизни» работе в холдинге. Взамен их «вышвырнули, как шавок». Режиссер отметил, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с каналом.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко рассказал изданию «Подъем», что канал намерен оставить фильмы Сергея Ерженкова в эфире. Тем более, по его словам, напрямую режиссер не обращался к руководству с подобными просьбами.
«Ерунда. На какую‑то фигню реагировать, ну сколько можно? Здесь нет никакого медийного скандала, Сергей Ерженков строчит пост за постом. С какой стати убирать его фильмы из эфира? Все происходящее — это сюр какой‑то. Невозможно всерьез относиться к странным постам людей», — заявил Дзядко.
Ранее Павел Лобков обвинил руководство «Дождя» в попытке выгнать его с канала. Он заявил, что его отстранили от эфира и добиваются ухода по собственному желанию.