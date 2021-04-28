Въезд в Ивановскую область на майские праздники будет по справкам. Меру раскритиковали туроператоры

Власти Ивановской области объявили о введении новых коронавирусных ограничений на период майских выходных. Перед въездом на территорию области у иногородних туристов будут требовать справку об отсутствии COVID-19, следует из официального сообщения на сайте областного правительства.

Чтобы попасть в Ивановскую область, туристу необходимо иметь при себе одну из трех медицинских справок — документ о прохождении полного курса вакцинации, справки о наличии антител от 2021 года или об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до въезда в регион. Если у гражданина нет ни одной из них, то ему предстоит отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Справку также попросят при заселении в гостиницу, санаторий и дом отдыха. Если у гражданина ее нет, то ему предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию. Где конкретно, правительство не уточнило.

В Ассоциации туроператоров России нововведение раскритиковали. Там недовольны, что ограничительные меру приняли в последний момент. По их словам, это нужно было сделать как минимум за две недели до майских праздников, чтобы туроператоры и гости региона смогли подкорректировать свои планы.

«Найдутся туристы, которые откажутся от тура. Не захотят нести расходы на прохождение тестов. К тому же многим просто некогда этим заниматься», — сказал гендиректор турфирмы «Мастерская путешествий» Владимир Лутов. Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что помимо Иванова в маршрут Золотого кольца входят Суздаль, Владимир, Ярославль и «другие красивые города, которые туристы всегда посещают с удовольствием».

Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками — 4, 5, 6 и 7 мая — нерабочими. Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор: глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.