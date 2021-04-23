Путин продлил майские праздники с 1 по 10 число

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом передает ТАСС.

Президент принял такое решение по просьбе Роспотребнадзора. Соответствующий указ он обещал подписать в скором времени.

Предполагалось, что в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 мая были официально рабочими.

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что правительство и администрация президента изучают возможность продлить майские с 1 по 10 мая. Такой сценарий, по словам источников, подготовил Роспотребнадзор в качестве меры против распространения COVID-19.

22 апреля Минтруд сообщил, что изучает возможность продления майских, но окончательного решения пока не принято.