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Путин продлил майские праздники с 1 по 10 число

Семён Гудошников
Сегодня в 13:19

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом передает ТАСС.

Президент принял такое решение по просьбе Роспотребнадзора. Соответствующий указ он обещал подписать в скором времени.

Предполагалось, что в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 мая были официально рабочими.

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что правительство и администрация президента изучают возможность продлить майские с 1 по 10 мая. Такой сценарий, по словам источников, подготовил Роспотребнадзор в качестве меры против распространения COVID-19.

22 апреля Минтруд сообщил, что изучает возможность продления майских, но окончательного решения пока не принято.

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