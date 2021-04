Исследование: люди плохо запоминают сфотографированные объекты

Люди плохо запоминают то, что фотографируют, выяснили ученые из Бингемтонского университета. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Applied Research in Memory and Cognition.

Специалисты провели опыт с участием 500 людей, которым показывали картины, эскизы и другие предметы искусства. Часть добровольцев просили фотографировать объекты, другим говорили просто рассматривать их. После этого они прошли пять тестов на память.

Эксперты проверяли участников на перцептуальный и концептуальный типы категоризации объектов в мозге человека. Первый тип подразумевает анализ конкретных деталей и определение сходства объектов. Второй основан на понятиях и смыслах, а также помогает запоминать объекты в соответствии с их типами и свойствами.

Выяснилось, что люди, фотографировавшие объекты, проходили тесты с более низкими результатами. По мнению ученых, это связано с тем, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с просто рассматриваемыми. Люди надеются освежить память с помощью коллекции снимков, кроме того, их просмотр вызывает ностальгию.

Ранее ученые из Университета Осаки выяснили, что у людей вырабатывается дофамин при просмотре изображений собственного лица. В процессе активизируются лобная и височно-теменная области мозга и структуры кортикальной средней линии.