Исследование: просмотр собственных фотографий приносит людям удовольствие

У людей вырабатывается дофамин при просмотре изображений собственного лица. К такому выводу пришли ученые из Университета Осаки, исследовавшие, как люди реагируют на фотографии. Об этом сообщил Cerebral Cortex.

Специалисты проанализировали данные МРТ и выяснили, что люди получают удовольствие от изображений своего лица, даже если не осознают, что на фотографии запечатлены они. У них активизируются лобная и височно-теменная области мозга и структуры кортикальной средней линии.

Также просмотр собственных фото активизировал вентральную тегментальную область, отвечающую за выработку дофамина. Причем эта зона работала сильнее, если на изображении глаза были немного увеличены, а подбородок уменьшен с помощью «фильтра красоты».

Правда, сильное изменение лица, напротив, вызывало у участников исследований страх вместо удовольствия. Это же происходило, если люди смотрели на лица неизвестных людей — в этом случае активизировалось миндалевидное тело.

Интересно, что на собственное лицо в ходе эксперимента люди реагировали быстрее. Так же быстро в мозге обрабатывается информация об изображениях друзей и родственников.