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Первый показ спектакля Богомолова «Покровские ворота» пройдет 19 мая во «Дворце на Яузе»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:18

19 мая на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» пройдет предпремьерный показ спектакля Константина Богомолова по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». В следующий раз постановку можно будет увидеть 20, 21, 24 и 31 мая. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

В премьере Театра на Малой Бронной, как и во многих других проектах Богомолова, распределение ролей до последнего остается в тайне. Известны только имена актеров, задействованных в постановке, — это Игорь Верник, Владимир Храбров, Иван Шабалтас, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Александр Семчев, Людмила Хмельницкая, Ирина Старшенбаум, Василиса Перелыгина, Лариса Богословская, Аскар Нигамедзянов и другие артисты.

За декорации и костюмы «Покровских ворот» отвечает главный художник Театра на Малой Бронной и соавтор режиссера Лариса Ломакина. Над мультимедиа работает видеохудожник Алан Мандельштам.

Познакомиться с полным актерским составом и купить билеты можно на сайте театра.

В Театре на Малой Бронной уже шел спектакль «Покровские ворота»: в 1974 году его поставил Михаил Козаков. Сама пьеса была написана чуть раньше Леонидом Зориным, а в 1982 году Козаков снял по ней телевизионный фильм с Олегом Меньшиковым, Леонидом Броневым и Инной Ульяновой.

В 2019 году Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной, сменив на этом посту Сергея Голомазова, который уехал в Латвию, чтобы возглавить Рижский русский театр имени Михаила Чехова. С того же года Театр на Малой Бронной закрыт на ремонт, а временной площадкой для коллектива стал «Дворец на Яузе».

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