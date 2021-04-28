Фестиваль изобретательной музыки Fields приедет в «Севкабель-порт» с программой «St. Fields»

Фестиваль изобретательной музыки Fields 3 и 4 июля проведет петербургский выпуск под названием «St. Fields». Он пройдет на территории «Севкабель-порта», на берегу Финского залива. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«„Севкабель-порт“ станет пристанищем для ненасытных музыкальных гедонистов, пытливых исследователей звука и рейверов свободного полета. Диковинная электроника и первозданный фольклор, безбрежный эмбиент и своенравный джаз, новая композиторская музыка и оголтелый рейв-поп», — обещают в пресс-службе фестиваля. Точная программа и список исполнителей пока не объявлены.

Создатели Fields отмечают уникальность Петербурга как моста между двумя цивилизациями — «ортодоксальным Востоком» и «прогрессивным Западом» — и говорят, что посвятят выпуск петербургскому андеграунду и обнародуют аутентичные музыкальные артефакты. «Исторический контекст города оказался точной рифмой к мультикультурной идеологии фестиваля, сложившись в единый пазл „St. Fields“», — добавили они.

Фестиваль Fields также пройдет с 4 по 8 августа в Москве. Выступления пройдут в клубе Mutabor, а также на нескольких других площадках столицы, в том числе в Новой Третьяковке, в пространстве Garage Screen и на «Атме 360» в парке Горького.

На московский Fields заявлены британская звезда Ross From Friends, американский дроун-провокатор Уильям Басински, мультиинструменталистка Kate NV, рэпер Zavet, ноу-джаз-квартет «Бром», латвийская артистка Sign Libra, дуэт Эдi и многие другие.