На музыкальном фестивале Field выступят Ross From Friends, Kate NV, Zavet и Moa Pillar

Фестиваль изобретательной музыки Field объявил первую волну артистов, которые выступят в начале августа в Москве. Среди них — более 20 коллективов из России, Украины, Латвии, США и Великобритании. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Зрители смогут увидеть выступления соавтора Дельфина Павла Додонова и сооснователя «Ленинграда» Игоря Вдовина, послушать горловое пение группы «Бай Терек», потанцевать под треки Moa Pillar и Ушко, а также познакомиться с бардтроникой проекта «Подъем на спуске».

В программе фестиваля также британская звезда Ross From Friends, американский дроун-провокатор Уильям Басински, мультиинструменталистка Kate NV, рэпер Zavet, ноу-джаз-квартет «Бром», латвийская артистка Sign Libra и дуэт Эдi.

Кроме того, на сцену Field выйдут саунд-перформер Леонид Котельников, известный как fake_trailers, украинская электронная дива Poly Chain, эмбиент-музыкант X.Y.R., Mlin Patz, «ПТУ», Zurkas Tepla, Zarya, DYW, Lunatubique, Misha Sultan и Катя Ширшкова.

Фестиваль Field пройдет в 2021 году в шестой раз. Он состоится с 4 по 8 августа в клубе Mutabor, а также на нескольких других площадках столицы, в том числе в Новой Третьяковке, в пространстве Garage Screen и на «Атме 360» в парке Горького.