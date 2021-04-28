22 создает тайное сообщество в тизере короткометражного приквела «Души»

По сюжету душа 22 похищает пять других душ и создает с ними тайное сообщество. Она называет свой проект «Апокалипсис».

Оригинальный мультфильм, вышедший в прошлом году, рассказывает о школьном учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере, который после удачного прослушивания получает возможность выступить в лучшем джаз-клубе города. После этого герой случайно проваливается в канализационный люк и попадает в место, где новые души обзаводятся «личностью, причудами и интересами» прежде, чем они отправятся на Землю. Там он встречает душу 22, которая изо всех сил отказывается уходить в реальный мир.

Короткометражка, получившая название «22 vs. Earth First Look», выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 30 апреля.