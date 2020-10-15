Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Кинокомпания Pixar опубликовала новый трейлер мультфильма «Душа». Премьера запланирована на 25 декабря на стриминговом сервисе Disney+.

Мультфильм рассказывает о школьном учителе музыки и фанате джаза Джо Гарднере, который после удачного прослушивания получает возможность выступить в лучшем джаз-клубе города. После этого герой случайно проваливается в канализационный люк и попадает в место, где новые души обзаводятся «личностью, причудами и интересами» прежде, чем они отправятся на Землю.