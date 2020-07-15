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Иван Голунов собирается отсудить пять миллионов рублей у задержавших его полицейских

Илья Голубев
Сегодня в 14:47

Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей против пятерых сотрудников полиции, задержавших его прошлым летом. Сейчас они находятся под арестом, сообщает «Медуза».

Голунов утверждает, что эти деньги теперь уже бывшие сотрудники МВД заработали во время своей работы в отделе по контролю за оборотом наркотиков. По мнению журналиста, вместо настоящей работы они создавали ее видимость. Если суд удовлетворит иск, Голунов передаст эти деньги на благотворительность.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в анализах журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Позже выяснилось, что Следственный комитет засекретил абсолютно все материалы этого дела, однако против задержавших Голунова полицейских все-таки возбудили уголовное дело.

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