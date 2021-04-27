«Редакция» сделала NFT-токен из обложки. Его обладатель получит собственный выпуск ютьюб-шоу

Ютьюб-проект «Редакция» Алексея Пивоварова превратил обложку следующего выпуска в невзаимозаменямый токен. Об этом журналист написал у себя в инстаграме.
NFT выставили на криптоаукционе Rarible, а его покупатель получит собственный портретный выпуск «Редакции». Собственно обложка и создана для этого выпуска. Пока максимальная ставка за лот — 90 токенов RARI (это 1654 доллара или 124 тыс. рублей).
Пивоваров сказал, что «Редакция» таким образом хочет понять, будет ли контент, подобный тому, что они производят, иметь перспективы монетизации на крипторынке. Отснятый выпуск владелец сможет выложить в сеть или оставить только для себя.
«Редакция», по словам журналиста, не снимает видео по заказу, и этот случай — единственное исключение. Победителя аукциона, если он этого захочет, объявят в инстаграме «Редакции».
Идея с NFT-обложкой и персональным выпуском понравилась художнику-каллиграфу Покрасу Лампасу, который назвал ее интересной в комментариях под постом.
Сам Лампас уже успел приобщиться к миру криптоаукционов. Недавно он продал фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС в виде NFT за 28,7 тыс. долларов (2,1 млн рублей).