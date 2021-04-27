«Редакция» сделала NFT-токен из обложки. Его обладатель получит собственный выпуск ютьюб-шоу

NFT выставили на криптоаукционе Rarible, а его покупатель получит собственный портретный выпуск «Редакции». Собственно обложка и создана для этого выпуска. Пока максимальная ставка за лот — 90 токенов RARI (это 1654 доллара или 124 тыс. рублей).

Ютьюб-проект «Редакция» Алексея Пивоварова превратил обложку следующего выпуска в невзаимозаменямый токен. Об этом журналист написал у себя в инстаграме.

Пивоваров сказал, что «Редакция» таким образом хочет понять, будет ли контент, подобный тому, что они производят, иметь перспективы монетизации на крипторынке. Отснятый выпуск владелец сможет выложить в сеть или оставить только для себя.

«Редакция», по словам журналиста, не снимает видео по заказу, и этот случай — единственное исключение. Победителя аукциона, если он этого захочет, объявят в инстаграме «Редакции».

Идея с NFT-обложкой и персональным выпуском понравилась художнику-каллиграфу Покрасу Лампасу, который назвал ее интересной в комментариях под постом.

Сам Лампас уже успел приобщиться к миру криптоаукционов. Недавно он продал фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС в виде NFT за 28,7 тыс. долларов (2,1 млн рублей).