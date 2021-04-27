Компания Леонардо Ди Каприо снимет ремейк «Еще по одной». Сам актер может сыграть в нем главную роль

Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way Productions выкупила права на англоязычный ремейк датской драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной». Об этом сообщает Deadline.

Планируется, что актер сыграет в фильме главную роль, которая в оригинале досталась Мадсу Миккельсену. Однако официально об этом пока не объявлено.

Сейчас создатели ремейка ищут сценаристов для проекта. Сам Винтерберг также присоединится к его производству в качестве исполнительного продюсера.

Тендер проходил последние две недели. За права на картину в том числе боролись продюсерская компания Джейка Джилленхола Nine Stories, а также Элизабет Бэнкс под эгидой Universal Pictures.

«Еще по одной» рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

26 апреля фильм завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм. До этого лента получила главный приз Европейской киноакадемии.