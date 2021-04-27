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Компания Леонардо Ди Каприо снимет ремейк «Еще по одной». Сам актер может сыграть в нем главную роль

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:53

Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way Productions выкупила права на англоязычный ремейк датской драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной». Об этом сообщает Deadline.

Планируется, что актер сыграет в фильме главную роль, которая в оригинале досталась Мадсу Миккельсену. Однако официально об этом пока не объявлено.

Сейчас создатели ремейка ищут сценаристов для проекта. Сам Винтерберг также присоединится к его производству в качестве исполнительного продюсера.

Тендер проходил последние две недели. За права на картину в том числе боролись продюсерская компания Джейка Джилленхола Nine Stories, а также Элизабет Бэнкс под эгидой Universal Pictures.

«Еще по одной» рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

26 апреля фильм завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм. До этого лента получила главный приз Европейской киноакадемии.

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