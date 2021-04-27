Илон Маск: при покорении Марса, вероятно, погибнет много людей

Глава компании SpaceX Илон Маск не исключает, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Об этом он заявил в интервью главе фонда X Prize Питеру Диамандису.
«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале», — заявил Маск. Он подчеркнул, что на Марс будут отправлять только добровольцев — таких людей тысячи, если не миллионы.
По словам Маска, освоение Марса будет «трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым». Однако он подчеркнул, что путешественников ждет «славное приключение и невероятный опыт».
Сейчас SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну. В конце прошлого года Илон Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Красную планету через шесть лет, а если повезет, то и через четыре года.