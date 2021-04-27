Илон Маск: при покорении Марса, вероятно, погибнет много людей

Глава компании SpaceX Илон Маск не исключает, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Об этом он заявил в интервью главе фонда X Prize Питеру Диамандису.

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале», — заявил Маск. Он подчеркнул, что на Марс будут отправлять только добровольцев — таких людей тысячи, если не миллионы.